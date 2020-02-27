В Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта и Кассационного суда
27 февраля, 2020, 10:55
27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, который находится на Эспланадной
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной.
На место выехали полицейские и следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.
Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.
- Напомним, 29 января в Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами для дискредитации Украины и анонимных "заминирований".
- 13 февраля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева
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