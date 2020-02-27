 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта и Кассационного суда

В Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта и Кассационного суда


фото: 5.ua
27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, который находится на Эспланадной

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной.

На место выехали полицейские и следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.

  • Напомним, 29 января в Киеве накрыли "ботоферму", организованную россиянами для дискредитации Украины и анонимных "заминирований".
  • 13 февраля неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать