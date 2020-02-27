В Киеве сообщили о заминировании Дворца спорта и Кассационного суда

27 февраля, 2020, 10:55

27 февраля неизвестный сообщил о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, который находится на Эспланадной

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В полицию города Киева поступило анонимное сообщение о заминировании Кассационного суда, который находится по адресу Копыленко, 6, а также Дворца спорта, что находится на Эспланадной.

На место выехали полицейские и следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос об эвакуации посетителей и работников.