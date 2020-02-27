В харьковском McDonald's произошла стычка нардепа из "Слуги народа" и блогера
27 февраля, 2020, 12:19
Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил столкновение с другим блогером в одном из харьковских McDonald's
В сети появилось видео.
Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого.
Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.
"Я народный депутат, дай мне пройти", - сказал Куницкий.
"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.
В результате мужчины начинают потасовку.
- Напомним, ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за того, что, по данным Госпогранслужбы, с 15 марта по 5 декабря 2015 г. Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня и, соответственно, не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине за последние 5 лет .
- Шестой апелляционный суд Киева возобновил регистрацию Куницкого кандидатом в нардепы.
- Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.
- Верховный суд Украины признал незаконным решение ЦИК об отмене регистрации Куницкого кандидатом в нардепы .
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