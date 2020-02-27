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Espreso.tvОбществоВ харьковском McDonald&#39;s произошла стычка нардепа из "Слуги народа" и блогера

В харьковском McDonald's произошла стычка нардепа из "Слуги народа" и блогера


фото: reuters
Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил столкновение с другим блогером в одном из харьковских McDonald's

В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого.

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - сказал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

В результате мужчины начинают потасовку.

  • Напомним, ЦИК отменила регистрацию Куницкого из-за того, что, по данным Госпогранслужбы, с 15 марта по 5 декабря 2015 г. Куницкий выезжал за пределы Украины на 264 дня и, соответственно, не придерживался требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине за последние 5 лет .
  • Шестой апелляционный суд Киева возобновил регистрацию Куницкого кандидатом в нардепы.
  • Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.
  • Верховный суд Украины признал незаконным решение ЦИК об отмене регистрации Куницкого кандидатом в нардепы .
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