В харьковском McDonald's произошла стычка нардепа из "Слуги народа" и блогера

27 февраля, 2020, 12:19

Александр Куницкий, экс-блогер и скандальный народный депутат от партии "Слуга народа", устроил столкновение с другим блогером в одном из харьковских McDonald's

В сети появилось видео.

Конфликт возник между нардепом и блогером, который называет себя "Начальник Харькова". На записи видно, что блогер отказался пропустить Куницкого.

Куницкий пытался пройти мимо блогера, апеллируя к тому, что он народный депутат.

"Я народный депутат, дай мне пройти", - сказал Куницкий.

"Вы не народный депутат, вы благодаря Владимиру Зеленскому стали народным депутатом", - ответил ему блогер.

В результате мужчины начинают потасовку.