В Харькове на рынке "Барабашово" произошли стычки, пожар и стрельба. ВИДЕО
Об этом сообщает "Общественное Харьков".
Об этом Общественному сообщил представитель ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев. По его словам, 27 февраля на рынок приехали неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов на рынке. Среди этих объектов - арка на въезде. По словам Зайцева, арку якобы пытались поджечь.
Группа людей в камуфляже защищает коммунальную технику, которая пыталась демонтировать арку на въезде. Люди в камуфляже заходят в полицейский автобус. Предприниматели оцепили автобус.
Пока известно о четырех пострадавших, сообщил Общественному директор Центра медпомощи Виктор Забашта. Двое с ожогами глаз, еще двое - с ожогами рук и ног (с их слов, от взрыва светошумовой гранаты). Двух последних, по его словам, доставляют в больницу неотложной помощи.
На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.
ФОТО - Нацполиция:
ВИДЕО - YouTube (ОСТОРОЖНО, обсценная лексика):
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