В Харькове на рынке "Барабашово" произошли стычки, пожар и стрельба. ВИДЕО

27 февраля, 2020, 13:49

27 февраля на харьковском рынке "Барабашово" произошли стычки между предпринимателями, которые поддерживают концерн "Авек", и группой людей, прибывших в поддержку демонтажа арки на въезде в рынок

Об этом сообщает "Общественное Харьков".

Об этом Общественному сообщил представитель ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев. По его словам, 27 февраля на рынок приехали неизвестные в камуфляже с целью демонтажа объектов на рынке. Среди этих объектов - арка на въезде. По словам Зайцева, арку якобы пытались поджечь.

Группа людей в камуфляже защищает коммунальную технику, которая пыталась демонтировать арку на въезде. Люди в камуфляже заходят в полицейский автобус. Предприниматели оцепили автобус.

Пока известно о четырех пострадавших, сообщил Общественному директор Центра медпомощи Виктор Забашта. Двое с ожогами глаз, еще двое - с ожогами рук и ног (с их слов, от взрыва светошумовой гранаты). Двух последних, по его словам, доставляют в больницу неотложной помощи.

На месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

ФОТО - Нацполиция:

ВИДЕО - YouTube (ОСТОРОЖНО, обсценная лексика):