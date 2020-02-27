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Espreso.tvОбществоВ Google Translate добавили пять новых языков

В Google Translate добавили пять новых языков

В онлайн-переводчик Google Translate добавили пять языков: татарский, киньяруандський (руанда), язык одия, туркменский и уйгурский

Об этом говорится в блоге Google.

Представители компании отметили, что впервые за последние четыре года добавили новые языки в переводчик Google. Количество носителей всех пяти языков составляет около 75 млн человек во всем мире.

"Google Translate учится на существующих переводах, которые чаще всего можно найти в интернете. Языки без большого количества веб-контента традиционно было сложно перевести. Но благодаря нашему прогрессу в машинном обучении и активном участии сообщества Google Translate, мы добавили пять новых языков", - говорится в сообщении компании.

Новые языки доступны в переводчике и во встроенной функции в Google Chrome, которая переводит интернет-страницы.

Также для трех языков - руанда, татарского и уйгурского - будет доступный виртуальный ввод с клавиатуры.

  • Напомним, ранее Google представила новую версию Translate - теперь приложение может непосредственно переводить язык с одного на другой, сохраняя при этом голос и темп речи.
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