В Google Translate добавили пять новых языков

27 февраля, 2020, 17:14

В онлайн-переводчик Google Translate добавили пять языков: татарский, киньяруандський (руанда), язык одия, туркменский и уйгурский

Об этом говорится в блоге Google.

Представители компании отметили, что впервые за последние четыре года добавили новые языки в переводчик Google. Количество носителей всех пяти языков составляет около 75 млн человек во всем мире.

"Google Translate учится на существующих переводах, которые чаще всего можно найти в интернете. Языки без большого количества веб-контента традиционно было сложно перевести. Но благодаря нашему прогрессу в машинном обучении и активном участии сообщества Google Translate, мы добавили пять новых языков", - говорится в сообщении компании.

Новые языки доступны в переводчике и во встроенной функции в Google Chrome, которая переводит интернет-страницы.

Также для трех языков - руанда, татарского и уйгурского - будет доступный виртуальный ввод с клавиатуры.