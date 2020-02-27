В Черкасской области пьяный мужчина стрелял в брата из автомата

27 февраля, 2020, 15:44

27 февраля после суток поисков полиция нашла в одном из сел Тальновского района мужчину, который пьяным угрожал брату и выстрелил ему под ноги, после чего скрылся с места происшествия

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"От действий злоумышленника никто не пострадал. Автомат изъят. Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовные производства по статьям 115 и 263 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

В полицию обратился житель одного из сел Тальнивсього района с сообщением о том, что его брат в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ему оружием, похожим на автомат, и совершил несколько выстрелов ему под ноги. После чего злоумышленник с места происшествия ушел в неизвестном направлении.

Учитывая то, что селом ходит вооруженный пьяный мужчина, личный состав Тальновского отделения полиции был поднят по тревоге. Кроме того, для помощи в Тальновский район были направлены работники Звенигородского отдела полиции, кинологи со служебными собаками и спецназовцев.

Поиски злоумышленника продолжались в течение суток. Они осложнялись тем, что большая часть домовладений в селе покинута людьми, а село окружено посадками, густыми лесами и оврагами. Полицейские проверили почти каждое домовладение в селе и организовали прочесывание лесных массивов и оврагов. В результате многочасовой поисковой операции местонахождение злоумышленника установили вечером следующего дня. Его задержали, автомат, который мужчина спрятал на территории села, изъяли.

Как рассказал задержанный, он длительное время скрывался в лесу. Когда группа полицейский начала приближаться к месту, где он находился, он переместился к посадкам, а затем и в деревню. По дороге спрятал автомат, а сам спрятался в заброшенном, полуразрушенном доме.

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъято, его происхождение будет установлено во время проведения досудебного расследования. Возбуждены уголовные производства по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статьей 15, статьей 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.