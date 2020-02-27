В британском парламенте нашли тайный ход, которому не менее 360 лет

27 февраля, 2020, 14:35

В здании британского парламента нашли тайный ход, которым пользовались премьер-министры и чиновники

Об этом сообщает BBC .

Ход был создан еще в XVII веке для коронации тогдашнего британского монарха Карла II. После Второй мировой войны, когда здание парламента пострадало от бомбардировок, его, очевидно, замуровали.

Тайный ход нашли в среду, 26 февраля, во время реставрационных работ. В частности, там обнаружили петли для двух деревянных дверей размером 3,5 метра.

Историк британского парламента Марк Коллинз осмотрел место находки и предположил, что ход был создан по меньшей мере 360 лет назад.

В частности, в небольшом коридоре нашли настенные надписи карандашом, которые датируются 1851 годом. По словам Коллинза, то, что они сохранились до сих пор, является чудом.

"Раскрытие секретного хода принесло нам удовольствие, впрочем Вестминстерский дворец, несомненно, еще имеет много тайн", - добавил историк.

Masons and bricklayers blocked it up in the 1850s, leaving their names in graffiti on the walls. Our researchers were able to trace them in the 1851 census returns. pic.twitter.com/7Y9tCt1uC7 - UK Parliament (@UKParliament) February 26, 2020

Кроме того, в проходе нашли выключатель, который, как ни странно, до сих пор работал: он включает лампочку из технического стекла, где написано: "Собственность правительства Ее Величества". Предполагается, что выключатель установили в 1950-х годах - прежде чем ход замуровали.