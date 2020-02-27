Украинские заробитчане перевели $ 12,9 млрд в 2019 году: более чем на 12% больше, чем год назад
Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины о выполнении бюджета за 2019 год, опубликованном в официальной прессе правительства.
В течение 2019 года объемы денежных переводов мигрантов выросли на 12,2% по сравнению с предыдущим годом и способствовали росту уровня средней зарплаты в Украине.
"Факторами расширения спроса со стороны населения в 2019 году выступали: рост реальной заработной платы на 9,8% в фоне продолжения политики правительства по повышению минимальной заработной платы (на 12,1%) и высокого давления на рынке труда вследствие трудовой миграции", - говорится в отчете Минфина.
Кроме этого, в Минфине отмечают, что высокая трудовая миграция украинцев за границу способствовала уменьшению безработицы в Украине до 7,3%, что является лучшим показателем за последние 6 лет.
- Отметим, что по предварительным данным Национального банка Украины, который ведет статистику денежных переводов украинских работников, объемы этих переводов в 2019 году составили около $ 12 млрд .
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