Украинские заробитчане перевели $ 12,9 млрд в 2019 году: более чем на 12% больше, чем год назад

27 февраля, 2020, 15:05

В 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину $ 12,9 млрд

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Украины о выполнении бюджета за 2019 год, опубликованном в официальной прессе правительства.

В течение 2019 года объемы денежных переводов мигрантов выросли на 12,2% по сравнению с предыдущим годом и способствовали росту уровня средней зарплаты в Украине.

"Факторами расширения спроса со стороны населения в 2019 году выступали: рост реальной заработной платы на 9,8% в фоне продолжения политики правительства по повышению минимальной заработной платы (на 12,1%) и высокого давления на рынке труда вследствие трудовой миграции", - говорится в отчете Минфина.

Кроме этого, в Минфине отмечают, что высокая трудовая миграция украинцев за границу способствовала уменьшению безработицы в Украине до 7,3%, что является лучшим показателем за последние 6 лет.