Украине необходимо министерство и профильный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса, - Горбулин

27 февраля, 2020, 19:41

В Украине должно появиться министерство и профильный вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а на базе Офиса президента необходимо создать площадку для коммуникации власти, экспертной среды и производителей вооружения и военной техники

С такой инициативой выступил глава Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ Владимир Горбулин, сообщает Укринформ .

"Если появится министерство и вице-премьер, то появится человек и соответствующий орган, которые системно будут заниматься не только текущими делами, но и развитием отечественных вооружений и технологий. Это ответственность конкретного лица и это прямое влияние на внешний вид армии будущего. Это также планирование развития оборонного потенциала ", - заявил Горбулин.

По его мнению, количество и глубина имеющихся болевых точек в секторе безопасности предоставляет мотивацию сосредоточиться на решении трех важных вопросов: пересмотреть существующую модель управления ОПК и взаимоотношения с заказчиками, сосредоточиться на вопросе качества и технологичности перевооружения, создать на базе Офиса Президента Украины или СНБО площадка для коммуникации власти, экспертной среды и производителей.

В экспертный совет по вопросам ОПК при Офисе Президента могли бы войти несколько экспертных институтов, представители Академии наук и промышленных объединений. Ведь сегодня, по словам Горбулина, чувствуется сильный разрыв между Минобороны, Генштабом, представителями оборонной промышленности и институтами НАНУ.

Горбулин также считает, что новое министерство необходимо для того, чтобы объединить усилия государства и частных предприятий в сфере ОПК. Именно оно бы выбирало из частных предприятий те, продукцию которых сегодня возможно довести до серийного производства.

"Это бы значительно сократило сроки изготовления новейшего вооружения и позволило испытывать и предоставлять возможности ВСУ сразу отрабатывать его", - подчеркнул Горбулин.

Он напомнил, что эксперты в прошлом году определили приоритетные направления в вопросах перевооружения, среди которых автоматизация и связь, средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные авиационные комплексы и наземные морские беспилотные системы.

Особый акцент Горбулин сделал необходимость создания и реализации ракетной программы.

"Если ракетные программы не являются ключевыми для страны, которая настойчиво строит ракетный щит сдерживания, то что-то не так с приоритетами", - подчеркнул академик.