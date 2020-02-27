Украинцев приглашают на акцию по восстановлению лесов: планируют высадить 10 млн деревьев
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В рамках акции состоится два мероприятия:
- 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 млн деревьев.
- Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках Акции будет высажено не менее 10 млн деревьев.
Каждый желающий сможет непосредственно в лесу, прослушав краткий инструктаж от профессиональных лесоводов, высадить одно-двухлетние саженцы с помощью специального оборудования.
Целью акции является восстановление украинских лесов, повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода, осведомленности общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий, распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете, улучшения экологической ситуации в стране, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.
"Приглашаем граждан Украины, учащуюся и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции "Восстанавливаем леса вместе"", - говорится в сообщении.
Международный день лесов 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН. В 2020 году Международный день лесов отмечается под девизом "Леса и биоразнообразия. Слишком ценно, чтобы потерять".
Читайте также
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
Читайте также
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A