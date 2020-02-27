Украинцев приглашают на акцию по восстановлению лесов: планируют высадить 10 млн деревьев

27 февраля, 2020, 21:34

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Государственным агентством лесных ресурсов начинают новую всеукраинскую акцию "Восстанавливаем леса вместе"

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В рамках акции состоится два мероприятия:

21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 млн деревьев.

Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках Акции будет высажено не менее 10 млн деревьев.

Каждый желающий сможет непосредственно в лесу, прослушав краткий инструктаж от профессиональных лесоводов, высадить одно-двухлетние саженцы с помощью специального оборудования.

Целью акции является восстановление украинских лесов, повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода, осведомленности общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий, распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете, улучшения экологической ситуации в стране, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.

"Приглашаем граждан Украины, учащуюся и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции "Восстанавливаем леса вместе"", - говорится в сообщении.

Международный день лесов 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН. В 2020 году Международный день лесов отмечается под девизом "Леса и биоразнообразия. Слишком ценно, чтобы потерять".