 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцев приглашают на акцию по восстановлению лесов: планируют высадить 10 млн деревьев

Украинцев приглашают на акцию по восстановлению лесов: планируют высадить 10 млн деревьев

Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Государственным агентством лесных ресурсов начинают новую всеукраинскую акцию "Восстанавливаем леса вместе"

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В рамках акции состоится два мероприятия:

  • 21 марта, в Международный день лесов, будет высажено 5 млн деревьев.
  • Недельный Марафон посадки леса. В течение недели, с 21 по 29 марта, в рамках Акции будет высажено не менее 10 млн деревьев.

Каждый желающий сможет непосредственно в лесу, прослушав краткий инструктаж от профессиональных лесоводов, высадить одно-двухлетние саженцы с помощью специального оборудования.

Целью акции является восстановление украинских лесов, повышение имиджа лесной отрасли и профессии лесовода, осведомленности общества о важности и необходимости проведения лесохозяйственных мероприятий, распространение знаний о лесах и их важности для существования жизни на планете, улучшения экологической ситуации в стране, воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к природе.

"Приглашаем граждан Украины, учащуюся и студенческую молодежь, представителей институтов гражданского общества, органов власти, средств массовой информации, государственных учреждений и организаций, бизнес-структур участвовать в Акции "Восстанавливаем леса вместе"", - говорится в сообщении.

Международный день лесов 21 марта объявлен Генеральной Ассамблеей ООН. В 2020 году Международный день лесов отмечается под девизом "Леса и биоразнообразия. Слишком ценно, чтобы потерять".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать