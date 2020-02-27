Украина попала в топ-3 экспортеров мяса птицы в ЕС
27 февраля, 2020, 15:38
За прошлый год Украина экспортировала в ЕС 134 262 тонн мяса птицы. Это на 8,6% больше, чем в 2018 году
Об этом со ссылкой на данные Еврокомиссии пишет Европейская правда.
Украину опередили только Бразилия и Таиланд, которые в течение 2019 года экспортировали 313,6 и 308,6 тысячи тонн мяса птицы соответственно.
Украина также стала третьим по объему направлением для экспорта мяса птицы из стран ЕС. В 2019 году европейские производители экспортировали 178 619 тонн мяса птицы в Украину, что на 0,3% больше, чем годом ранее.
Более мясной продукции из ЕС было отправлено только в Гану и Филиппины.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-