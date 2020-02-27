Убийство Шеремета: Антоненко не отказывался от следственного эксперимента и полиграфа, - адвокаты

27 февраля, 2020, 17:04

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента и теста на детекторе лжи

Такое заявление защитников Антоненко размещено на странице группы Free Riff в Facebook.

"Господин Антоненко не отказывался от проведения следственного эксперимента 02.01.2020, а настаивал на его проведении в присутствии свободно выбранного защитника, как того требует закон, в чем ему было отказано", - отмечают адвокаты.

По словам адвокатов, следственный эксперимент пытались провести "без своевременного предупреждения защитников (предупрежден был только один защитник, который находился в Харькове и не за три дня, а в тот же день в 16:55)", и после этого предложений по следственного эксперименту в установленном порядке от них не поступало.

Защитники отмечают, что Антоненко 28 декабря добровольно и исчерпывающе дал показания.

"Наш подзащитный действительно 06.02.2020 письменно сообщил следователю, что отказывается от любого дальнейшего сотрудничества, пока не будут выполнены требования статьи 221 УПК Украины, а именно - защита должна быть ознакомлена с материалами расследования, хотя бы с теми, что были раньше публично разглашены ", - уточняется в заявлении.

Адвокаты сообщили, что 18 февраля следователь Василий Бирко пообещал предоставить стороне защиты все необходимые материалы, а защитники согласились в таком случае на одновременный допрос с другой подозреваемой по этому делу, врачом и волонтеркой Юлией Кузьменко.

"Однако следователь Бирко своего обещания не сдержал, вследствие чего господин Антоненко, следуя ранее заявленной позиции, от одновременного допроса отказался. Позже выяснилось, что от одновременного допроса отказалась и госпожа Кузьменко", - пояснили защитники.

В заявлении отмечается, что Антоненко никогда не отказывался от прохождения тестирования на детекторе лжи.

"Но, с учетом качества подобных исследований в Украине, а также выявленных стороной защиты очевидных признаков фальсификации так называемой "психологической экспертизы", настаивал и настаивает на прохождении полиграф-тестирования исключительно специалистами, которые являются членами американской или британской ассоциации полиграфологов и которые не связаны с правоохранительными органами Украины ", - отмечается в заявлении.

Кроме этого, как сообщили адвокаты, Антоненко требует измерения своего роста и ознакомления со своей личной карточкой заключенного, которая не является материалами следствия, является информацией о лице и, как утверждается в заявлении, не может быть скрытой от него в силу части 3 статьи 32 Конституции Украины.

"По состоянию на сегодня проведено измерение роста господина Антоненко, которое установило его на уровне 179,7 см, однако? Следствие третий день не предоставляет об этом ни одного официального документа", - отметили защитники.