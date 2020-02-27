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Espreso.tvОбществоУбытки на 2,5 млн грн: начальника порта Бердянска подозревают в коррупции, суд отстранил его от должности

Убытки на 2,5 млн грн: начальника порта Бердянска подозревают в коррупции, суд отстранил его от должности

Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов Национального антикоррупционного бюро отстранил от должности начальника бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины"

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

Чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам на почти 2,5 млн грн. Его отстранили от должности до 26 апреля.

По данным следствия, начальник Бердянского филиала совместно с заместителем начальника и инженером Бердянского филиала ГП АМПУ, а также с экс-руководительницей коммерческой компании организовали схему, по которой госпредприятие перечислило коммерческой компании средства за фактически не поставленное оборудование, из-за чего, по заключению судебной экономической экспертизы, государство понесло убытков на 2,49 млн грн.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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