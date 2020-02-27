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Espreso.tvОбществоУ госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружен, - глава ОГА

У госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружен, - глава ОГА

У жителей Черновицкой области, которых проверяли на коронавирус, инфекции не обнаружили

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализы, проведенные по официальным алгоритмами с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.

Предоставить подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.

Напомним, ранее в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Затем госпитализировали мужчину с пневмонией, который вернулся из Италии, где мог контактировать с инфицированными коронавирусом.

 

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