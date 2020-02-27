У госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружен, - глава ОГА
27 февраля, 2020, 22:58
У жителей Черновицкой области, которых проверяли на коронавирус, инфекции не обнаружили
Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализы, проведенные по официальным алгоритмами с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.
Предоставить подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.
Напомним, ранее в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии. Затем госпитализировали мужчину с пневмонией, который вернулся из Италии, где мог контактировать с инфицированными коронавирусом.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-