У госпитализированных жителей Черновицкой области коронавирус не обнаружен, - глава ОГА

27 февраля, 2020, 22:58

У жителей Черновицкой области, которых проверяли на коронавирус, инфекции не обнаружили

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Рад сообщить буковинцам, что все четыре анализы, проведенные по официальным алгоритмами с соблюдением всех требований, дали отрицательный результат по подозрению на инфекцию коронавируса", - написал Осачук.

Предоставить подробную информацию он пообещал завтра на брифинге.