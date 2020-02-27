У брата Ющенко забрали звание доктора наук из-за плагиата в диссертации

27 февраля, 2020, 09:18

Брата третьего президента Украины Виктора Ющенко лишили степени доктора исторических наук за обнаруженный плагиат в диссертации

Соответствующее решение по диссертации Петра Ющенко аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла на заседании 26 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

В диссертации Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества", за которую он и получил научную степень, нет авторских научных положений. Также она содержит некорректные ссылки. Часть текста украдена из работ других ученых, считают в Минобразования.

Петр Ющенко защитил докторскую диссертацию в сентябре 2019 года в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Отметим, что на этом же заседании аттестационная комиссия лишила еще двух человек (Донник Татьяну и Деревянко Инну) степени кандидатов наук.