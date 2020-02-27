У брата Ющенко забрали звание доктора наук из-за плагиата в диссертации
Соответствующее решение по диссертации Петра Ющенко аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла на заседании 26 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.
В диссертации Ющенко на тему "Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества", за которую он и получил научную степень, нет авторских научных положений. Также она содержит некорректные ссылки. Часть текста украдена из работ других ученых, считают в Минобразования.
Петр Ющенко защитил докторскую диссертацию в сентябре 2019 года в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.
Отметим, что на этом же заседании аттестационная комиссия лишила еще двух человек (Донник Татьяну и Деревянко Инну) степени кандидатов наук.
- Ранее сообщалось, что во время написания диссертации Петр Ющенко использовал произведения художественной литературы как исторический источник .
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