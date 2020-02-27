Сутки на Донбассе: один погибший, двое раненых
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела.
26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один - боевое поражение.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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