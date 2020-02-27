Сутки на Донбассе: один погибший, двое раненых

27 февраля, 2020, 07:47

За прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела.

26 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один - боевое поражение.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.