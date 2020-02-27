Суд в Днепре закрыл дела против экс-нардепов Вилкула и Колесникова

27 февраля, 2020, 12:04

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности

Об этом передает "Судебный репортер".

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Такое преступление считается тяжким и за него предусмотрено до 6 лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

Но после направления дел в суд обвинения изменили на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, что является преступлением средней тяжести и сроком давности 5 лет. Это позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Заметим, что при желании обвиняемого дело могут рассматривать и после окончания таких сроков для установления истины.

Дело Вилкула закрыто еще 28 января этого года. В обвинении говорилось о периоде с марта 2010 по декабрь 2012 г., когда Вилкул был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Экс-чиновнику инкриминировали незаконное изменение целевого назначения 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки правопреемников колхозов оцениваются в более 12 млн грн. Также считается, что от снятия почвенного покрова без специального разрешения государству нанесен ущерб на сумму 486 тыс. грн.

Кроме того, Вилкул как председатель ОГА, по версии обвинения, незаконно изменил для ООО "АРТ ЛЕНД" вид угодий площадью 45,4 га, чем создал условия для дальнейшего незаконного изменения целевого назначения и занижения суммы потерь сельскохозяйственного производства. Убытки общественным интересам в виде непоступления потерь сельскохозяйственного производства вследствие изменения целевого назначения земельных участков оцениваются в более 5 млн грн.

Действия Вилкула переквалифицированы на ч.2 ст.367 УК - служебная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия общественным интересам.

Адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении последнего от ответственности и прекращении дела по срокам давности.

При этом сторона защиты отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат сообщил, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления.

Обвиняемый Вилкул дал письменное согласие на прекращение дела, также подчеркнув, что не считает себя виновным.

Прокурор и представитель Днепропетровского областного совета не возражали против удовлетворения ходатайства. От глав поселковых советов и колхозов поступили заявления, что они согласны с изменением обвинения.

Закрывая дело, суд отметил, что установление вины лица не решалось. В то же время прокурор и представители потерпевших могут обратиться в суд о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства.

Аналогично закрыто дело Колесникова, который во времена президента Януковича был председателем Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Ему инкриминировали, что он утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не были включены два здания. В дальнейшем это позволило продать объекты. Тяжелые последствия государственным интересам оцениваются в более 16 млн грн.

Обвиняемый и его защитник также отметили, что не признают вину. Колесников также связал обвинения со своей деятельностью как оппозиционного политика и общественного деятеля, но поскольку сроки давности привлечения к ответственности прошли, то он не возражает против освобождения от уголовной ответственности и прекращения дела.



Решение по Вилкулу и Колесникову выносил один и тот же судья - Сергей Мельниченко.