Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: 53 задержанных, возбуждено дело о массовых беспорядках
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.
Сообщается, что по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям. Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили ", - сообщили в полиции.
Напомним, что 27 февраля возле ТЦ "Барабашово" произошли столкновения между группой людей в камуфляжной
форме без опознавательных знаков и предпринимателями, которые протестуют против планов строительства дороги на
территории торгового центра.
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