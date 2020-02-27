Столкновения на рынке "Барабашово" в Харькове: 53 задержанных, возбуждено дело о массовых беспорядках

27 февраля, 2020, 17:16

Полиция задержала 53 человека по факту столкновений на рынке "Барабашово" в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

Сообщается, что по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

"В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции. Продолжается осмотр места происшествия и установления лиц, причастных к противоправным действиям. Изъяты вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили ", - сообщили в полиции.

Напомним, что 27 февраля возле ТЦ "Барабашово" произошли столкновения между группой людей в камуфляжной

форме без опознавательных знаков и предпринимателями, которые протестуют против планов строительства дороги на

территории торгового центра.