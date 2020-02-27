Стычки на рынке "Барабашово": 20 задержанных, изъято оружие, пострадали полицейские
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Как сообщается, полиция Харьковской области проводит комплекс мероприятий по недопущению развития силового противостояния на рынке «Барабашово».
"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также урегулирования конфликтной ситуации на рынке там находятся наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехники и руководство полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Киевский отдел полиции были доставлены 20 граждан для установления обстоятельств происшествия.
"Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовых баллончиков. Устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта", - говорится в сообщении.
От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.
- Напомним, 27 февраля на харьковском рынке "Барабашово" произошли стычки между предпринимателями, которые поддерживают концерн "Авек", и группой людей, прибывших в поддержку демонтажа арки на въезде в рынок
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