Стычки на рынке "Барабашово": 20 задержанных, изъято оружие, пострадали полицейские

27 февраля, 2020, 14:48

27 февраля стычки на рынке "Барабашово" в Харькове завершились задержаниями. Для урегулирования ситуации на месте находятся наряды полиции и спецназа

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как сообщается, полиция Харьковской области проводит комплекс мероприятий по недопущению развития силового противостояния на рынке «Барабашово».

"Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также урегулирования конфликтной ситуации на рынке там находятся наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехники и руководство полиции Харьковской области", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в Киевский отдел полиции были доставлены 20 граждан для установления обстоятельств происшествия.

"Полицейские изъяли несколько резиновых дубинок, газовых баллончиков. Устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта", - говорится в сообщении.

От слезоточивого газа пострадали несколько полицейских.