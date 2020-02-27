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Espreso.tvОбществоSpaceX получила земельный участок для строительства кораблей, которые будут летать на Марс

SpaceX получила земельный участок для строительства кораблей, которые будут летать на Марс

Лос-Анджелес выдаст американской компании SpaceX разрешение на долгосрочную аренду земли под строительство космических кораблей Starship

Об этом сообщили в офисе члена городского совета Джо Бускаино, передает Los Angeles Times .

"Городской совет Лос-Анджелеса во вторник предоставил разрешение компании под руководством Илона Маска использовать площадку на острове Терминал в порту для строительства аэрокосмических частей", - говорится в сообщении.

SpaceX будет арендовать 12,4 акров (около 5 га) в порту Лос-Анджелеса с возможностью увеличить эту территорию до 19 акров (7,6 га) в будущем. Арендная плата определена в размере 1,7 млн долларов в год и будет повышаться в соответствии с индексом потребительских цен. Планируется, что общая сумма аренды составит 52,8 млн долларов за 20 лет.

В рамках проекта будет создано 130 рабочих мест.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на эту планету он называл 2022 г.

 

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