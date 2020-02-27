Шевченковская премия: лауреатами стали Прохасько, ДахаБраха и Кияновская
Об этом сообщает "Громадское".
В номинации "Литература" - два победителя: Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тараса Прохасько со сборником эссе "Да, но...".
Стихи Марианны Кияновской - это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей, глубоко психологические и сложные содержательно. К восприятию этих произведений нужно быть готовыми - эмоционально и информационно. В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра.
Сборник эссе "Да, но..." Тараса Прохасько стала книгой года-2019 BBC (номинация "Эссеистика»). Это истории, которые с первых страниц формируют целостную тему - как важно чувствовать и слышать, это рассказы о семье и воспоминания. Писатель с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину.
Известный украинский этно-хаос группа "ДахаБраха" (Марк Галаневич, Нина Гаренецкая, Елена Цибульская, Ирина Коваленко) с альбомом "Шлях" (2016) одержал победу в номинации "Музыкальное искусство". Сами авторы отметили, что альбом создавался в очень сложное время для Украины. "Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", - говорится в аннотации.
В номинации "Визуальные искусства" победил художественный проект "Карусель" Александра Гляделова. Автор сочетает фотографии, сделанные в разное время и при разных обстоятельствах - в детских интернатах, местах лишения свободы, тюремных больницах, включая кадры военной украинской реальности, в единое полотно (круг). Визуальная последовательность превращается в целостное неразрывное полотно коллективной биографии. Художник проявляет основы человеческого в сложности историчности как главного условия существования человека среди других представителей биологического мира.
Опера-реквием "Иов" ("Iyov", созданная в 2015 году) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко -лауреатка в номинации "Театральное искусство". "Иов" объединяет черты античной греческой драмы, барочной оперы, оратории, реквиема и черты постмодернистского театра. Музыка оперы сочетает минимализм и авангард, неоклассицизм и рок.
Председатель комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров в комментарии Общественному пояснил, что в этом году не будут вручать премию в номинации "Киноискусство", поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты -фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Дом "Слово" Тараса Томенко не соответствуют по масштабу сути премии.
В отношении двух лауреатов в номинации "Литература" он отметил, что такой прецедент уже был в прошлом году.
"Мы стараемся сделать премию такой, которая бы определяла перспективные тренды. Все лауреаты - энергетичные и современные, новаторские, соответствуют видению Тараса Шевченко как брендосоздающего фактора", - сказал Юрий Макаров.
По его словам, работы-победители должны быть интересны прежде всего молодым украинцам. "Это своеобразный компас, как должна развиваться культура", - считает глава комитета.
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