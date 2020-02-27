Шевченковская премия: лауреатами стали Прохасько, ДахаБраха и Кияновская

27 февраля, 2020, 11:54

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года

Об этом сообщает "Громадское".

В номинации "Литература" - два победителя: Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тараса Прохасько со сборником эссе "Да, но...".

Стихи Марианны Кияновской - это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей, глубоко психологические и сложные содержательно. К восприятию этих произведений нужно быть готовыми - эмоционально и информационно. В книге использованы, в частности, эскизы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко для проекта памятника жертвам Бабьего Яра.

Сборник эссе "Да, но..." Тараса Прохасько стала книгой года-2019 BBC (номинация "Эссеистика»). Это истории, которые с первых страниц формируют целостную тему - как важно чувствовать и слышать, это рассказы о семье и воспоминания. Писатель с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину.

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стала военная корреспондентка Евгения Подобная с книгой "Девушки срезают косы". Это воспоминания 25 женщин, участвовавших в российско-украинской войне в составе Вооруженных сил Украины и добровольческих подразделений в 2014-2018 годах. Речь идет о боевых операциях разных лет на Луганщине и Донетчине, об освобождении украинских городов и сел от оккупантов, воспоминания о собратьях, местных жителях, военном быте, а также размышления о положении женщины в украинской армии в разные периоды войны. Рассказы дополнены фотографиями из зоны боевых действий.