СБУ разоблачила чиновников Укрзализныци, которые незаконно добыли гранита на 1,3 млрд грн

27 февраля, 2020, 22:45

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов в сфере экономической безопасности блокировали в Житомирской области добычу более 500 тысяч кубических метров гранита

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров. Гранит они реализовывали частным структурам.

Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более чем 1,3 млрд грн

Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде.

Во время досудебного расследования собраны доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр) бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця"