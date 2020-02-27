Риск отключения от отопления есть в 8 областях Украины из-за критических долгов за газ - Нафтогаз

27 февраля, 2020, 14:30

В Украине 16 теплопроизводителей остаются в зоне риска из-за задолженности за газоснабжение

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"С 19 февраля 2020 г. 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о ПСО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - добавили в Нафтогазе.