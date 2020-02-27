Риск отключения от отопления есть в 8 областях Украины из-за критических долгов за газ - Нафтогаз
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"С 19 февраля 2020 г. 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о ПСО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.
"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - добавили в Нафтогазе.
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