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Espreso.tvОбществоРиск отключения от отопления есть в 8 областях Украины из-за критических долгов за газ - Нафтогаз

Риск отключения от отопления есть в 8 областях Украины из-за критических долгов за газ - Нафтогаз

В Украине 16 теплопроизводителей остаются в зоне риска из-за задолженности за газоснабжение

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"С 19 февраля 2020 г. 36 из 52 предприятий-должников осуществили необходимые минимальные платежи в пользу Нафтогаза и избежали риска отключения от газоснабжения. В зоне риска остаются 16 производителей тепла, которые не выполняют ни одно из условий по расчетам, предусмотренным положением о ПСО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания письменно сообщила предприятиям-должникам о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения с 1 марта 2020 года.

"Для избежания рисков прекращения теплоснабжения населения Нафтогаз настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - добавили в Нафтогазе.

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