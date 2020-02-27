 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"За нашу и вашу свободу": Порошенко рассказал, как Немцов обещал ему обнародовать доказательства нападения армии РФ на Украину

"За нашу и вашу свободу": Порошенко рассказал, как Немцов обещал ему обнародовать доказательства нападения армии РФ на Украину

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко заявил, что убитый в Москве российский оппозиционер Борис Немцов незадолго до убийства обещал ему обнародовать доказательства агрессии регулярной армии РФ против Украины

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"За несколько недель до смерти Бориса Немцова в 2015 году я имел с ним разговор об отношениях между Украиной и Россией. Борис тогда сказал мне, что должен обнародовать убедительные доказательства участия регулярных подразделений российских вооруженных сил в войне против Украины. Думаю, кто-то очень боялся, что он это сделает. Впоследствии Бориса убили. И это дерзкое убийство до сих пор не раскрыто ", - написал Порошенко.

Пятый президент Украины также назвал Немцова примером россиянина, который уважал Украину и преданно боролся за свободу и демократию в собственном государстве.

"За нашу и Вашу свободу" - этот лозунг стал жизненным девизом Бориса Немцова. Он стал для нас примером россиянина, который с уважением относился к Украине, человеком, который преданно боролась, чтобы защитить свободу и демократию в собственном государстве. Покойся с миром, Борис! Вечная память ", - написал Порошенко.

  • Напомним, российского оппозиционного политика Бориса Немцова , известного в частности жесткой критикой Владимира Путина, убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Кремля четырьмя выстрелами в спину.
  • В убийстве политика российский суд признал виновным экс-бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, а также четырех его сообщников - Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаев.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать