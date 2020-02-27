"За нашу и вашу свободу": Порошенко рассказал, как Немцов обещал ему обнародовать доказательства нападения армии РФ на Украину
Об этом Порошенко написал в Facebook.
"За несколько недель до смерти Бориса Немцова в 2015 году я имел с ним разговор об отношениях между Украиной и Россией. Борис тогда сказал мне, что должен обнародовать убедительные доказательства участия регулярных подразделений российских вооруженных сил в войне против Украины. Думаю, кто-то очень боялся, что он это сделает. Впоследствии Бориса убили. И это дерзкое убийство до сих пор не раскрыто ", - написал Порошенко.
Пятый президент Украины также назвал Немцова примером россиянина, который уважал Украину и преданно боролся за свободу и демократию в собственном государстве.
"За нашу и Вашу свободу" - этот лозунг стал жизненным девизом Бориса Немцова. Он стал для нас примером россиянина, который с уважением относился к Украине, человеком, который преданно боролась, чтобы защитить свободу и демократию в собственном государстве. Покойся с миром, Борис! Вечная память ", - написал Порошенко.
- Напомним, российского оппозиционного политика Бориса Немцова , известного в частности жесткой критикой Владимира Путина, убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту у Кремля четырьмя выстрелами в спину.
- В убийстве политика российский суд признал виновным экс-бойца батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, а также четырех его сообщников - Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаев.
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