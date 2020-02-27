"Приехала с камерами пророссийских каналов": Княжицкий назвал провокацией визит Королевской во Львов

27 февраля, 2020, 20:13

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий назвал провокацией визит депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской на выездное заседание комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов во Львовской ОГА

Об этом он заявил во время программы "Говорит Большой Львов" на канале Еспресо.TV.

"Это не было даже заседания комитета. Это был круглый стол. Когда я пришел, я был действительно удивлен, когда увидел Королевскую, но мы эту Королевскую видим и в ВР. Мы видим, как рейтинг этого Оппозиционного блока, к сожалению, растет, и растет в Украине ", - сказал Княжицкий.



Он абсолютно убежден, что Королевская приехала с провокационной целью.

"Когда активисты ее спросили: "Кто есть агрессор?". Сложно ответить, что агрессор - Россия? Это в законе написано, это все знают. Она отказалась это делать, но приехала туда с камерами пророссийских каналов, которые ее поддерживают. Выбежала и демонстративно убежала. И будет рассказывать: как проклятые бендеровцы выгнали народного депутата в регионах, где они надеются, ОПЗЖ имеет поддержку для того, чтобы дальше раскалывать Украину ", - отметил нардеп.

Такие провокации для него, которые делала Королевская, очень опасны.

"Что касается самих активистов, я думаю, что они поставили ей этот вопрос - абсолютно правильно. Но надо его было так поставить, чтобы не становиться самым материалом, чтобы эти пророссийские каналы показывали людей, которые кричат", - добавил Княжицкий.

По мнению нардепа, надо было спокойно ее спросить: "Кто агрессор?"

"Она бы сделала то же, у нее не было такого бы паса. Но она вышла, ушла. Далее этот круглый стол продолжался. Нам надо понять, что наша задача не просто выгнать Королевскую из Львова, наша задача вынать из украинской политики ОПЗЖ и другие пророссийские силы. И это гораздо труднее ", - подытожил Княжицкий.