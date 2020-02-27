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Espreso.tvОбщество"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: снижение рейтингов власти и возможные изменения в правительстве

"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: снижение рейтингов власти и возможные изменения в правительстве

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят причины снижения рейтингов нынешней украинской власти и возможности кадровых перестановок в Кабинете министров.

Гости программы:

  • Ростислав Павленко народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

  • Елена Шкрум народный депутат, фракция "Батькивщина"

  • Анатолий Урбанский народный депутат, группа "За будущее"

  • Михаил Басараб политолог

  • Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества.

  • Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"

 
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