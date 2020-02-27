"ПолитКлуб Виталия Портникова" в 21:15: снижение рейтингов власти и возможные изменения в правительстве
27 февраля, 2020, 17:12
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Эспрессо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы обсудят причины снижения рейтингов нынешней украинской власти и возможности кадровых перестановок в Кабинете министров.
Гости программы:
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Ростислав Павленко народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
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Елена Шкрум народный депутат, фракция "Батькивщина"
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Анатолий Урбанский народный депутат, группа "За будущее"
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Михаил Басараб политолог
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Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества.
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Иван Капсамун, редактор отдела политики газеты "День"
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