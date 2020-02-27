"Подчеркиваю - приду на допрос сам": Порошенко 28 февраля придет в ГБР

27 февраля, 2020, 18:22

Соответствующее видеообращение Порошенко обнародовал в Facebook.

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированное при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования ", - заявил Порошенко.

Пятый президент Украины также назвал планы принудительно доставить его в ГБР срежиссированным шоу с целью отвлечь внимание общества от неспособности власти отвечать на вызовы, стоящие перед страной, и добавил, что будет отстаивать свои права в Европейском суде.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры 95-го квартала подготовили шоу. За незаконным "решением суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса Президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной ", - добавил Порошенко.