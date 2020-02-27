"Голос" представил стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

27 февраля, 2020, 15:43

Об этом передает "Интерфакс-Украина" .

Стратегия предусматривает восемь этапов, срок ее реализации составляет около семи лет - по истечении этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состояться первые местные выборы. В тексте документа указано, что при идеальных условиях это может произойти и за четыре года.

Первый этап стратегии "холодной" деоккупации предусматривает полное прекращение огня на линии соприкосновения на срок минимум шесть месяцев.

Далее за год предстоит создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 километра, где за режимом тишины будут следить международные наблюдатели. Украинские военнослужащие при этом смогут перейти к базированию на стационарных базах, что, по мнению авторов стратегии, сможет улучшить условия их проживания.

Третий этап - это начало разоружения. Он предусматривает отказ или уничтожения тяжелого вооружения и бронетехники на оккупированных территориях, которое должно быть подтверждено международными наблюдателями.

Следующим шагом в "Голосе" называют создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также полное разминирование неподконтрольных территорий. На выполнение этих пунктов в стратегии отводится по году.

Пятый пункт предусматривает, что состоится демонтаж квазигосударственных институтов так называемых "Л / ДНР", а власть и граница Украины и Российской Федерации перейдут под контроль временной международной администрации.

После года управление ОРДЛО международная миссия передает полномочия временной украинской администрации. Контроль за рубежом вместо полицейской миссии ООН или ОБСЕ получит Госпогранслужба.

Минимум через год после завершения деоккупации на освобожденных территориях должны состояться первые выборы в органы местного самоуправления.

Восьмой пункт стратегии "холодной" деоккупации предусматривает включение в повестку дня "нормандского формата" вопрос освобождения Крыма.

Должна быть разработана стратегия освобождения аннексированного полуострова, которую Украина согласует с западными партнерами.

Также предполагается принятие системных законопроектов "Об оккупированных территориях" и "О коренных народах", отмена Свободной экономической зоны "Крым" и создание с закреплением в Конституции Украины крымскотатарской национальной автономии.