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Espreso.tvЭкономика"АвтоКрАЗ" расширяет линейку самоходных шасси

"АвтоКрАЗ" расширяет линейку самоходных шасси

Главной особенностью новой модели, которая получила название КрАЗ-"Атлант", стало расположение силового агрегата в задней части автомобиля

Такая компоновка является востребованной для различных видов военной техники, и аналогичных предложений на рынке от автомобильных брендов не так много. А их цена на подобные специальные модификации   зачастую заставляет бронестроителей и спецнадстройщиков самостоятельно дорабатывать стандартные автомобильные шасси, что не лучшим образом влияет на качество и рабочие характеристики конечного изделия.

"КрАЗ" принял решение откликнуться на потребности рынка – предложить универсальную готовую шасси-платформу с современными компонентами, при этом побороться за лучшее на рынке соотношение цены и качества, а также технических параметров.

Разработка новинки уже на завершающей стадии. "АвтоКрАЗ" приглашает к сотрудничеству производителей бронетехники и специальных надстроек для рассмотрения новой платформы в качестве базового шасси для своих продуктов.

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Основные преимущества новинки с задним расположением силового агрегата:

- увеличенная рабочая зона экипажа с уменьшенной высотой общего профиля автомобиля;

- возможность увеличить фронтальную баллистическую защиту изделия;

- значительный клиренс 400 мм;

- система автоматического регулирования и поддержания давления в шинах;

- высокоэффективные дисковые тормоза с системой ABS.

- шасси уже в базовой версии укомплектовано независимой подвеской, днищем с противоминной защитой для уровней 2-3 по Stanag 4569.

Контакты для международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве:

ftf.info@kraz.ua

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