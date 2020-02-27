"АвтоКрАЗ" расширяет линейку самоходных шасси
Такая компоновка является востребованной для различных видов военной техники, и аналогичных предложений на рынке от автомобильных брендов не так много. А их цена на подобные специальные модификации зачастую заставляет бронестроителей и спецнадстройщиков самостоятельно дорабатывать стандартные автомобильные шасси, что не лучшим образом влияет на качество и рабочие характеристики конечного изделия.
"КрАЗ" принял решение откликнуться на потребности рынка – предложить универсальную готовую шасси-платформу с современными компонентами, при этом побороться за лучшее на рынке соотношение цены и качества, а также технических параметров.
Разработка новинки уже на завершающей стадии. "АвтоКрАЗ" приглашает к сотрудничеству производителей бронетехники и специальных надстроек для рассмотрения новой платформы в качестве базового шасси для своих продуктов.
Основные преимущества новинки с задним расположением силового агрегата:
- увеличенная рабочая зона экипажа с уменьшенной высотой общего профиля автомобиля;
- возможность увеличить фронтальную баллистическую защиту изделия;
- значительный клиренс 400 мм;
- система автоматического регулирования и поддержания давления в шинах;
- высокоэффективные дисковые тормоза с системой ABS.
- шасси уже в базовой версии укомплектовано независимой подвеской, днищем с противоминной защитой для уровней 2-3 по Stanag 4569.
Контакты для международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве:
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