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Espreso.tvОбществоПутин впервые рассказал об отказе от двойников

Путин впервые рассказал об отказе от двойников


фото: РБК
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника ради безопасности возникла в начале 2000-х, но он заверил, что отказался от нее

Об этом сообщают российские СМИ.

"Тема двойника возникала, но я отказался от этой идеи, это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - сказал Путин.

Он добавил, что его хотели заменить двойником на мероприятиях в местах, где "главе государства находиться опасно".

Отметим, что российские СМИ неоднократно писали, что у Путина, возможно, есть двойники, которые заменяют его на публичных мероприятиях.
  • Напомним, Путин считает уместным прописать в Конституции России нормы о "защите правды о Великой Отечественной войне".
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