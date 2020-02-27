Путин впервые рассказал об отказе от двойников
27 февраля, 2020, 11:00
Президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника ради безопасности возникла в начале 2000-х, но он заверил, что отказался от нее
Об этом сообщают российские СМИ.
"Тема двойника возникала, но я отказался от этой идеи, это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - сказал Путин.
Он добавил, что его хотели заменить двойником на мероприятиях в местах, где "главе государства находиться опасно".
Отметим, что российские СМИ неоднократно писали, что у Путина, возможно, есть двойники, которые заменяют его на публичных мероприятиях.
- Напомним, Путин считает уместным прописать в Конституции России нормы о "защите правды о Великой Отечественной войне".
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