Продажи Укрспирта в январе выросли на 62%
27 февраля, 2020, 13:57
Продажи госпредприятия "Укрспирт" в январе этого года выросли на 62% - до 412 000 декалитров, по сравнению с январем 2019-го. Чистая прибыль в прошлом месяце составил 2600000 грн, год назад убыток компании был 5500000 грн
Об этом сообщила пресс-служба компании.
По словам исполняющего обязанности директора "Укрспирт" Сергея Блескуна, такие показатели стали результатом приватизации и борьбы с нелегальным спиртом.
В компании отметили, что в прошлом году работало семь заводов "Укрспирта", а реализация составила 255 тысяч декалитров, однако в январе 2020-го их количество возросло до 11 предприятий.
Также на предприятии отметили, что в январе 2020 года "Укрспирт" заплатил 30,2 млн грн налогов, что почти на 14% больше показателя января прошлого года.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-