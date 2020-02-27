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Espreso.tvОбществоПродажи Укрспирта в январе выросли на 62%

Продажи Укрспирта в январе выросли на 62%

Продажи госпредприятия "Укрспирт" в январе этого года выросли на 62% - до 412 000 декалитров, по сравнению с январем 2019-го. Чистая прибыль в прошлом месяце составил 2600000 грн, год назад убыток компании был 5500000 грн

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам исполняющего обязанности директора "Укрспирт" Сергея Блескуна, такие показатели стали результатом приватизации и борьбы с нелегальным спиртом.

В компании отметили, что в прошлом году работало семь заводов "Укрспирта", а реализация составила 255 тысяч декалитров, однако в январе 2020-го их количество возросло до 11 предприятий.

Также на предприятии отметили, что в январе 2020 года "Укрспирт" заплатил 30,2 млн грн налогов, что почти на 14% больше показателя января прошлого года.

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