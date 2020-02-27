Премьер Албании на встрече с Лавровым жестко раскритиковал российскую агрессию в Украине и кремлевских пропагандистов
Москва, по его словам, должна делать больше для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, а лично Лавров должен быть рад, что Рама "не все контролирует" в организации, сообщает ТАСС.
Касаясь состояния двусторонних отношений, Лавров отметил, что потенциал для развития материального взаимодействия существует, но он "сдерживается тем фактом, что Албания присоединилась к санкциям политике Евросоюза".
В связи с этим Рама заявил, что сближение Тираны с ЕС и НАТО обусловлено не обязательствами, а исключительно выбором страны. "Мы гордимся тем, что являемся членами НАТО, союзниками США и ЕС", - подчеркнул премьер Албании, добавив, что полностью поддерживает "больших друзей" в вопросе антироссийских санкций.
Поскольку во время визита возле Дома приемов МИД РФ начался пикет в поддержку российского пропагандистского канала Sputnik Эстония, премьер Албании вспомнил, что Sputnik действует и на территории его страны и занимается лживыми новостями. "Могу вас заверить, что в Албании Sputnik уважают, хотя вы и распространяете фейковые, а не настоящие новости", - добавил Рама.
Российская агрессия на востоке Украины, как и ожидалось, стала одной из центральных тем переговоров Лаврова с Рамой, который приехал в российскую столицу именно в качестве действующего главы ОБСЕ.
Еще в начале встречи премьер Албании признался, что почувствовал глубокий шок, когда посетил зону конфликта на юго-востоке Украины в январе этого года. По его словам, Албания сделает все возможное для урегулирования данного конфликта. Позиция Тираны по украинскому урегулированию заключается в отсутствии новых инициатив по Донбассу, выполнении Минских соглашений без всяких "но" и "если" и поддержки действий Президента Украины Владимира Зеленского, все шаги которого "направлены на выполнение договоренностей".
В Москве нацеленность Тираны на содействие выполнению Минских договоренностей высоко ценят. Вместе с тем разногласия по украинскому вопросу между РФ и Албанией есть. Например, Рама приветствовал итоги саммита "Нормандской четверки" в Париже, в то время как в Москве считают, что из-за решения Зеленского переиграть проект итогового документа добиться максимального результата на встрече не удалось.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-