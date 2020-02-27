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Espreso.tvОбществоПремьер Албании на встрече с Лавровым жестко раскритиковал российскую агрессию в Украине и кремлевских пропагандистов

Премьер Албании на встрече с Лавровым жестко раскритиковал российскую агрессию в Украине и кремлевских пропагандистов


фото: reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел переговоры с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и главой МИД Албании Эдди Рамой, во время которых Рама жестко раскритиковал политику Кремля

Москва, по его словам, должна делать больше для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, а лично Лавров должен быть рад, что Рама "не все контролирует" в организации, сообщает ТАСС.

Касаясь состояния двусторонних отношений, Лавров отметил, что потенциал для развития материального взаимодействия существует, но он "сдерживается тем фактом, что Албания присоединилась к санкциям политике Евросоюза".

В связи с этим Рама заявил, что сближение Тираны с ЕС и НАТО обусловлено не обязательствами, а исключительно выбором страны. "Мы гордимся тем, что являемся членами НАТО, союзниками США и ЕС", - подчеркнул премьер Албании, добавив, что полностью поддерживает "больших друзей" в вопросе антироссийских санкций.

Поскольку во время визита возле Дома приемов МИД РФ начался пикет в поддержку российского пропагандистского канала Sputnik Эстония, премьер Албании вспомнил, что Sputnik действует и на территории его страны и занимается лживыми новостями. "Могу вас заверить, что в Албании Sputnik уважают, хотя вы и распространяете фейковые, а не настоящие новости", - добавил Рама.

Российская агрессия на востоке Украины, как и ожидалось, стала одной из центральных тем переговоров Лаврова с Рамой, который приехал в российскую столицу именно в качестве действующего главы ОБСЕ.

Еще в начале встречи премьер Албании признался, что почувствовал глубокий шок, когда посетил зону конфликта на юго-востоке Украины в январе этого года. По его словам, Албания сделает все возможное для урегулирования данного конфликта. Позиция Тираны по украинскому урегулированию заключается в отсутствии новых инициатив по Донбассу, выполнении Минских соглашений без всяких "но" и "если" и поддержки действий Президента Украины Владимира Зеленского, все шаги которого "направлены на выполнение договоренностей".

В Москве нацеленность Тираны на содействие выполнению Минских договоренностей высоко ценят. Вместе с тем разногласия по украинскому вопросу между РФ и Албанией есть. Например, Рама приветствовал итоги саммита "Нормандской четверки" в Париже, в то время как в Москве считают, что из-за решения Зеленского переиграть проект итогового документа добиться максимального результата на встрече не удалось.

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