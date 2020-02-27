Представителей оккупационных властей Ялты пустили во Францию, - МИД Украины

27 февраля, 2020, 22:54

Функционеры подконтрольной России оккупационной власти Ялты посетили французскую Ниццу во время традиционного карнавала

Об этом сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Представители т. н. "Мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым - это Украина! " - написал Шамшур.

Ранее о визите в Ниццу и встрече с мэром французского города Кристианом Эстрози заявляли сами представители оккупационных властей Ялты. В МИД Украины заявили, что проверяют информацию по этому вопросу.