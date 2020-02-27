Потенциальный преемник Меркель призвал пойти навстречу России
По его словам, "сейчас Россия очень сильно усложняет нам жизнь", но без России не удастся достичь долгосрочной стабильности в Европе, сообщает DW .
"Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в 21-м веке точек соприкосновения стало больше", - заявил Мерц.
Он отметил, возможно, такая политика будет успешной уже после окончания президентства Владимира Путина.
Соперниками Мерца в борьбе за пост главы ХДС стали премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген .
Новый глава ХДС будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине.
Напомним, 10 февраля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила отказаться от должности председателя ХДС и заявила, что не будет претендовать на пост канцлера Германии.
Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера после завершения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.
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