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Espreso.tvОбществоПотенциальный преемник Меркель призвал пойти навстречу России

Потенциальный преемник Меркель призвал пойти навстречу России


фото: reuters
Бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, который выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза, призвал Германию и ЕС пойти навстречу России

По его словам, "сейчас Россия очень сильно усложняет нам жизнь", но без России не удастся достичь долгосрочной стабильности в Европе, сообщает DW .

"Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в 21-м веке точек соприкосновения стало больше", - заявил Мерц.

Он отметил, возможно, такая политика будет успешной уже после окончания президентства Владимира Путина.

Соперниками Мерца в борьбе за пост главы ХДС стали премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген .

Новый глава ХДС будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине.

Напомним, 10 февраля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила отказаться от должности председателя ХДС и заявила, что не будет претендовать на пост канцлера Германии.

Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера после завершения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.

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