Помпео: США никогда не признают Крым российским
27 февраля, 2020, 09:47
Госсекретарь США призвал Россию прекратить аннексию Крыма
Об этом говорится в его заявлении.
"27 февраля шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины, и Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. Как подчеркивается в нашей Крымской декларации, подписанной в июле 2018 года, Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать претензии России на суверенитет над полуостровом . Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении.
Помпео отметил, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для общей безопасности.
Он напомнил, что российская оккупационная власть продолжает нарушать права людей на полуострове. В частности, в тюрьму попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".
"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - говорится в сообщении.
Помпео также добавил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-