Помпео: США никогда не признают Крым российским

Об этом говорится в его заявлении.

"27 февраля шестая годовщина попытки России аннексировать Крымский полуостров Украины, и Соединенные Штаты подтверждают: Крым - это Украина. Как подчеркивается в нашей Крымской декларации, подписанной в июле 2018 года, Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать претензии России на суверенитет над полуостровом . Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении.

Помпео отметил, что оккупация Россией Крыма и усиление милитаризации полуострова представляют угрозу для общей безопасности.

Он напомнил, что российская оккупационная власть продолжает нарушать права людей на полуострове. В частности, в тюрьму попали более 80 человек "за мирное противодействие оккупации".

"Соединенные Штаты призывают Россию освободить всех украинцев, которых она незаконно заключила в тюрьму за их мирное несогласие, и положить конец злоупотреблениям России основными свободами в Крыму", - говорится в сообщении.

Помпео также добавил, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения Минских соглашений и возвращения Крыма.