Полиция задержала мошенника, который похитил из банкоматов ПриватБанка 600 тыс. грн с помощью фальшивых карточек
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины 26 февраля 2020 задержан и сообщено о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 2 ст . 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей ", - говорится в сообщении.
Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).
Офис генпрокурора не уточняет, когда и где произошло мошенничество.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-