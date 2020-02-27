Полиция задержала мошенника, который похитил из банкоматов ПриватБанка 600 тыс. грн с помощью фальшивых карточек

27 февраля, 2020, 15:36

Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тыс. грн из банкоматов "Приватбанка" с помощью поддельных карточек

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины 26 февраля 2020 задержан и сообщено о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 2 ст . 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей ", - говорится в сообщении.

Указанное лицо подозревается, по версии следствия, в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).

Офис генпрокурора не уточняет, когда и где произошло мошенничество.