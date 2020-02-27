Погода на пятницу: где ждать снег и дождь
О погоде на пятницу, 28 февраля, рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV.
Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла.
На западе Украины будет холоднее 0 .. +4.
"Именно поэтому на Западе ожидаются осадки в виде мокрого снега", - рассказала Наталья.
Она отметила, что в Карпатах осадки могут быть не просто умеренными, а также сильными.
Ближайшей ночью циклон расположится над Левобережной Украиной, поэтому в восточных областях, в большинстве центральных, кроме Винницкой, в южных также ожидается сложная погода, осадки и порывистый до сильного ветер.
Но днем циклон покинет пределы Украины, и осадки до конца пятницы возможны только на востоке.
На севере и в центре будет преобладать сухая воздушная масса.
В Киеве 28 февраля не ожидается осадков. Возможны прояснення.Температура воздуха около +5 градусов.
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