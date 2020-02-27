Поддерживаемые Турцией повстанцы отбили у Асада стратегический город в Идлибе
Об этом сообщает Reuters.
Три недели назад вооруженная оппозиция потеряла северо-западный город, расположенный на стыке двух главных автомобильных дорог.
Эскалация боевых действий привела к перемещению миллиона человек за последние недели. Турция в ответ послала тысячи военнослужащих и единиц техники в регион для поддержки повстанцев-исламистов в противостоянии наступления.
"Город Саракиб полностью освобожден от банд Асада", - заявил пресс-секретарь Фронта национального освобождения - коалиции повстанцев, которую поддерживает Турция.
Сирийская обсерватория по правам человека также сообщила в четверг, что поддерживаемые Россией правительственные силы установили полный контроль над югом провинции Идлиб после новых боевых действий против повстанцев.
За последние три дня правительственные силы захватили около 60 городов и деревень на юге провинции Идлиб и соседней провинции Хама, сообщает Обсерватория.
Взятие оппозицией Саракиба близкий к дедлайна, установленного президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы силы Асада отошли с территории, которую Турция считает частью буферной зоны, согласованной с Россией.
Эрдоган сказал, что иначе Турция вернет их обратно силой.
Ожидается, что турецкие и российские чиновники проведут второй день переговоров в Анкаре в четверг.
В Саракиби главная магистраль Сирии с севера на юг, соединяющей Дамаск и Алеппо, пересекается с дорогой на запад к Средиземному морю.
"Оппозиция теперь перерезала автомагистрали и вернула режим на начальные позиции", - заявил сирийский оппозиционный генерал-перебежчик Ахмад Рахал.
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