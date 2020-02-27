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Espreso.tvОбществоПо факту штурма горсовета Винницкой области задержали 19 человек, - Нацполиция

По факту штурма горсовета Винницкой области задержали 19 человек, - Нацполиция

Полиция открыла два уголовных дела и задержала 19 человек в результате штурма городского совета в Жмеринке Винницкой области

Об этом сообщили в пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что среди задержанных 19 участников беспорядков - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Дела открыты по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

"В результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и к полицейским при исполнении служебных обязанностей будут нести уголовную ответственность ", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

  • 27 февраля в 11:00 20 мужчин в масках ворвались в горсовет Жмеринки и пытались прервать заседание депутатов.
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