Новый американский вертолет в рекламном ролике уничтожил российские "Арматы"
Далее в ролике вертолет ловко избегает удара с переносного зенитно-ракетного комплекса.
Двухместный 360 Invictus разрабатывают по программе армии США Future Attack Reconnaissance Aircraft: под различные задачи машина придет на смену и "Кайовам", а также знаменитым "Апачам".
Главная силовая установка - турбовальный двигатель General Electric T901 (3000 л.с.), дополнительная - Рratt & Whitney PW207D1 (586 л.с.). Крейсерская скорость - 330 км/ч, боевой радиус - более 200 км при полуторачасовом барражировании.
Вооружен будет пушкой кал. 20 мм, ракетами (возможно, AGM-114 Hellfire или даже AGM-179 JAGM) для поражения с 16 км, бомбами и другим. Подъемный вес полезной нагрузки - около 630 кг.
Bell Helicopter - американский производитель вертолетов и винтокрылых, компания основана в 1935 году. Самой известной продукцией предприятия являются вертолет Bell UH-1 "Ирокез".
"Непокоренного" впервые представили публике как полноразмерный макет в октябре прошлого года . Когда будет создан полнофункциональный тестовый образец, неизвестно.
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