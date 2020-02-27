NewsOne оштрафовали на 100 тыс. грн за распространение языка вражды, - Нацсовет
27 февраля, 2020, 18:22
Из-за многочисленных высказываний Руслана Коцабы, ведущего программы "Я так думаю", которые свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, на телеканал "NewsOne" наложили две санкции - "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа"
Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
"Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, что подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховным Советом Украины и международным сообществом большинстве стран Европы страной-агрессором, и имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации ", - говорится в сообщении.
Известно, что сумма штрафа для телеканала составляет 25% лицензионного сбора для "NewsOne" это 105 тыс. 625 грн.
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