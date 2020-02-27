NewsOne оштрафовали на 100 тыс. грн за распространение языка вражды, - Нацсовет

27 февраля, 2020, 18:22

Из-за многочисленных высказываний Руслана Коцабы, ведущего программы "Я так думаю", которые свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, на телеканал "NewsOne" наложили две санкции - "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа"

Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, что подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховным Советом Украины и международным сообществом большинстве стран Европы страной-агрессором, и имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации ", - говорится в сообщении.

Известно, что сумма штрафа для телеканала составляет 25% лицензионного сбора для "NewsOne" это 105 тыс. 625 грн.