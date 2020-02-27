 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоNewsOne оштрафовали на 100 тыс. грн за распространение языка вражды, - Нацсовет

NewsOne оштрафовали на 100 тыс. грн за распространение языка вражды, - Нацсовет

Из-за многочисленных высказываний Руслана Коцабы, ведущего программы "Я так думаю", которые свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины, на телеканал "NewsOne" наложили две санкции - "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа"

Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами и распространял пропагандистские нарративы, что подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации, признанной Верховным Советом Украины и международным сообществом большинстве стран Европы страной-агрессором, и имеют признаки, основанные на предрассудках, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения неполной или предвзятой информации ", - говорится в сообщении.

Известно, что сумма штрафа для телеканала составляет 25% лицензионного сбора для "NewsOne" это 105 тыс. 625 грн.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать