Названа новая дата боя Усика против Чисоры
27 февраля, 2020, 22:31
Украинский боксер Александр Усик проведет 23 мая бой против британца Дерека Чисоры
Об этом сообщает инсайдер Mike Coppinger в twitter.
Боксеры-тяжеловесы встретятся 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.
Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен был пройти в марте, но по состоянию здоровья Усика дата поединка была перенесена на более поздний срок.
The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the UK- Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2020
- 18 февраля стало известно, что чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа уверен, что в ближайшее время проведет бой против украинца Александра Усика.
- Напомним, 13 октября 2019 в Чикаго Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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