Названа новая дата боя Усика против Чисоры

27 февраля, 2020, 22:31

Украинский боксер Александр Усик проведет 23 мая бой против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает инсайдер Mike Coppinger в twitter.

Боксеры-тяжеловесы встретятся 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен был пройти в марте, но по состоянию здоровья Усика дата поединка была перенесена на более поздний срок.

The Aleksandr Usyk-Dereck Chisora fight is a done deal for May 23 at the O2 in London, per Eddie Hearn. Will be streamed by DAZN stateside. Sky Sports PPV in the UK - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 27, 2020