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Espreso.tvСпортНазвана новая дата боя Усика против Чисоры

Названа новая дата боя Усика против Чисоры


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик проведет 23 мая бой против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает инсайдер Mike Coppinger в twitter.

Боксеры-тяжеловесы встретятся 23 мая на арене O2 в Лондоне. Вечер бокса будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN и Sky Sports.

Бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен был пройти в марте, но по состоянию здоровья Усика дата поединка была перенесена на более поздний срок.

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