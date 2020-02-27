НАБУ второй раз обязали расследовать записи "Трубу прорвало", - адвокат Головань
Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань в Facebook.
"Зарегистрировав уголовное производство, чиновники НАБУ сразу начали саботаж расследования и поиск способов это расследование "похоронить". Мешали ходатайства адвокатов Петра Порошенко - потерпевшего по делу. Поэтому 10.01.2019 г. на свет появилось постановление детектива НАБУ об отказе в признании Петра Порошенко пострадавшим . Это постановление 28 января 2020 г. отменил Высший антикоррупционный суд ", - пишет адвокат.
Однако, по словам Голованя, 04 февраля НАБУ отказали в признании Петра Порошенко пострадавшим повторно.
"Вчера Высший антикоррупционный суд во второй раз отменил отказ НАБУ признать Петра Порошенко пострадавшим", - добавил он.
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