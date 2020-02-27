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Espreso.tvОбществоНа Волыни в доме произошел пожар: двое детей погибли

На Волыни в доме произошел пожар: двое детей погибли

В Волынской области при пожаре в доме, который произошел ночью 27 февраля, погибли двое детей - 2014 и 2017 годов рождения

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"На момент прибытия спасателей пожар достиг крыши и охватил весь дом. Соседи сообщили, что в доме могут находиться двое детей. На тушение пожара спасатели подали 3 пожарных водяных ствола, для локализации пожара понадобилось 55 минут. К сожалению, на месте пожара сотрудники Службы 101 обнаружили в комнате тела двух детей - мальчика 2014 и девочку 2017 годов рождения ", - говорится в сообщении.

27 февраля в 2:16 в Службу 101 поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме в селе Белашов Ковельского района - пламя, охватившее все здание, заметили соседи. В 2:20 к месту вызова прибыло первое подразделение пожарных. Всего на месте происшествия были сосредоточены силы трех подразделений - местных пожарных команд сел Белашов и Любитов, а также спасатели 4-й ГПРЧ города Ковеля.

Пожар ликвидирован в 04:40.

Обстоятельства гибели детей и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным, огонь вспыхнул в результате недостатков конструкции печного отопления.

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