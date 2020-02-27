На Львовщине маршрутка столкнулась с легковушкой, есть погибший и семеро пострадавших
27 февраля, 2020, 10:34
ДТП произошло 26 февраля около на автодороге "Киев-Чоп" в городе Дубляны Жовкивского района
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Столкнулись автомобиль "Фольксваген Джета", которым управлял 29-летний житель Пустомытовского района и маршрутный автобус БАЗ сообщением "Львов-Дубляны", под управлением 49-летнего львовянина", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, его 16-летний пассажир с телесными повреждениями был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратились водитель автобуса и пятеро его пассажиров.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-