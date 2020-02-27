На Черниговщине памятник Ленину продали через ProZorro

27 февраля, 2020, 20:32

Памятник был продан со второй попытки на аукционе через систему ProZorro за 375 тыс. грн

Об этом сообщила пресс-служба Сновского городского совета.

Памятник был демонтирован в 2016 году и хранится на территории ЧАО "Коммунальщик".

Аукцион в электронной торговой системе 21 октября 2019 года не состоялся, потому что не было поданных заявлений.

"Победителем по результатам аукциона, стало ООО" Развитие-СВ "(Запорожье), объявив свою цену 375 104,69 грн", - говорится в сообщении.

Основной вид деятельности победителя - Оптовая торговля отходами и ломом.

Сейчас проверяют документы победителя.

Полученные средства от продажи памятника будут использованы на благоустройство территории перед Сновским домом культуры, где он был установлен. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан.