МЗ: в Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, ни одно не подтвердилось

Об этом рассказал директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров, передает Радио Свобода.

"В случае подозрения заболевания на коронавирус, человек будет изолирован и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в иммуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса. Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличии и пребывании в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референслабораторию", - отметил Гончаров.

Он отметил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны одни сутки, а на проверку материала на коронавирус - около 2-3 дней.

"Людей, которые прибывают из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны - проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы - кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость - целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и обнаруживаем", - отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.

Сейчас проверки в пунктах пропуска проводят в отношении всех, кто прибыл из стран, где есть подтвержденные заболевания на коронавирус, и пересекает украинскую границу. Однако, по словам начальника отдела организации пограничного контроля южного регионального управления ГПСУ Олега Кухтея, пока на автомобильных и железнодорожных пограничных пунктах пропуска нет медицинских специалистов.