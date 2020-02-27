 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМЗ: в Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, ни одно не подтвердилось

МЗ: в Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, ни одно не подтвердилось


фото: reuters
В Одесской области от начала мировой эпидемии китайского коронавируса было зафиксировано три подозрения на новый вирус - ни одно из них не подтвердилось

Об этом рассказал директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров, передает Радио Свобода.

"В случае подозрения заболевания на коронавирус, человек будет изолирован и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в иммуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса. Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличии и пребывании в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референслабораторию", - отметил Гончаров.

Он отметил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны одни сутки, а на проверку материала на коронавирус - около 2-3 дней.

"Людей, которые прибывают из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны - проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы - кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость - целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и обнаруживаем", - отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.

Сейчас проверки в пунктах пропуска проводят в отношении всех, кто прибыл из стран, где есть подтвержденные заболевания на коронавирус, и пересекает украинскую границу. Однако, по словам начальника отдела организации пограничного контроля южного регионального управления ГПСУ Олега Кухтея, пока на автомобильных и железнодорожных пограничных пунктах пропуска нет медицинских специалистов.
  • Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
  • Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 000 .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2020 четверг

больше новостей

27 февраля, 2020 четверг

26 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать