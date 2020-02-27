МЗ: в Одесской области зафиксировали три подозрения на коронавирус, ни одно не подтвердилось
27 февраля, 2020, 12:58
В Одесской области от начала мировой эпидемии китайского коронавируса было зафиксировано три подозрения на новый вирус - ни одно из них не подтвердилось
Об этом рассказал директор Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Виталий Гончаров, передает Радио Свобода.
"В случае подозрения заболевания на коронавирус, человек будет изолирован и будет осуществляться отбор материала для проб сначала на грипп и ОРВИ. Эти материалы будут доставлены в иммуновирусологическую лабораторию Одесского областного лабораторного центра с целью исключения коронавируса. Если будут клинические симптомы и анамнез будет свидетельствовать о наличии и пребывании в странах, где зарегистрированы случаи на коронавирус, материал будет доставлен в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Киеве, в центральную референслабораторию", - отметил Гончаров.
Он отметил, что для исследования на грипп и ОРВИ нужны одни сутки, а на проверку материала на коронавирус - около 2-3 дней.
"Людей, которые прибывают из потенциально опасных стран, в частности Китая, мы опрашиваем, берем домашние адреса и телефоны - проводим эпиднадзор. Есть и другие симптомы - кашель, потливость, одышка, бледный вид, слабость - целый комплекс, кроме температуры. Мы их исследуем и обнаруживаем", - отметил врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела аэропорта "Одесса" Игорь Гринчук.
Сейчас проверки в пунктах пропуска проводят в отношении всех, кто прибыл из стран, где есть подтвержденные заболевания на коронавирус, и пересекает украинскую границу. Однако, по словам начальника отдела организации пограничного контроля южного регионального управления ГПСУ Олега Кухтея, пока на автомобильных и железнодорожных пограничных пунктах пропуска нет медицинских специалистов.
- Ранее сообщалось, что у украинки в Италии впервые обнаружили коронавирус.
- Напомним, количество инфицированных в мире превысило 82 000 .
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