МЗ Польши опровергло первый случай заражения коронавирусом
27 февраля, 2020, 16:13
В Министерстве здравоохранения Польши прокомментировали информацию о якобы инфицировании жительницы Лодзи коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает представитель Службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает Wpolityce.
"Мы отрицаем сообщение о коронавирусе в Польше. Пожалуйста, не распространяйте слухов, что это так", - заявил Андрусевич.
По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекциею, однако случаи заражения коронавирусом не подтверждены.
Напомним, несколько ранее СМИ сообщили, что в польском городе Лодзь сегодня, 27 февраля, якобы зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом.
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