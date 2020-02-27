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Espreso.tvОбществоМЗ Польши опровергло первый случай заражения коронавирусом

МЗ Польши опровергло первый случай заражения коронавирусом


фото: reuters
В Министерстве здравоохранения Польши прокомментировали информацию о якобы инфицировании жительницы Лодзи коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает представитель Службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, передает Wpolityce.

"Мы отрицаем сообщение о коронавирусе в Польше. Пожалуйста, не распространяйте слухов, что это так", - заявил Андрусевич.

По его словам, в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекциею, однако случаи заражения коронавирусом не подтверждены.

Напомним, несколько ранее СМИ сообщили, что в польском городе Лодзь сегодня, 27 февраля, якобы зафиксировали первый в стране случай инфицирования коронавирусом.

 
 
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