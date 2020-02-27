Мужчина, который совершил самоподжог под Офисом президента, находится в реанимации
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".
Также она добавила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (паи земель ДСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.
При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и Офис президента.
Офис президента обратился в Сумскую ОГА с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их обновлению.
- Напомним, что 26 февраля мужчина совершил самоподжог под стенами Офиса президента Украины.
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Человек, который совершил самоподжог на Банковой, объяснил свой поступок .
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