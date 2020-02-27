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Espreso.tvОбществоМужчина, который совершил самоподжог под Офисом президента, находится в реанимации

Мужчина, который совершил самоподжог под Офисом президента, находится в реанимации


фото: reuters
Житель Сумщины, который накануне совершил самоподжог у Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде".

"Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления", - сказала Мендель.

Также она добавила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (паи земель ДСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и Офис президента.

Офис президента обратился в Сумскую ОГА с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их обновлению.

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