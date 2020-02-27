Мне хватит двух минут написать заявление, - Загороднюк о своей возможной отставке
27 февраля, 2020, 08:34
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения о планах руководства страны уволить его с должности
Об этом он сказал в интервью LB.ua.
"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так. Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня на должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление", - ответил он на вопрос по поводу своего возможного увольнения.
Он добавил, что на данный момент не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной его отставку.
- Ранее сообщалось, 25 февраля появились слухи о назначении Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины вместо Алексея Гончарука
- Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встречался с бывшим вице-премьером Сергеем Тигипко.
- Гончарук прокомментировал слухи об отставке.
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