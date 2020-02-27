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Espreso.tvОбществоЛюдей с пистолетами, прутьями и гранатами на «Барабашово» направил Кернес - предприниматели

Людей с пистолетами, прутьями и гранатами на «Барабашово» направил Кернес - предприниматели

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, рассказывая журналистам на месте столкновений возле ТЦ "Барабашово" о том, что все предприниматели, чьи торговые точки будут снесены в случае строительства через территорию торгового центра дороги, будут обеспечены торговыми местами - лжет

Об этом заявили представители группы предпринимателей "STOP–дорога!", пишет "Главком".

По словам предпринимателей ТЦ "Барабашово", Геннадий Кернес говорит о том, что всех приглашает в горсовет, а на самом деле встречается только с представителями лояльной ему так называемой "инициативной группы", многие представители которой даже не являются предпринимателями "Барабашово", а только создают нужную мэру "картинку" для СМИ. 

"Кернес постоянно хвастается "Городом в смартфоне", а не может даже на сайт горсовета выложить планы новых торговых мест. Уже молчим о том, чтобы встретиться с реальными работниками рынка. Никто из реальных предпринимателей никаких предложений не получал. Мэр по привычке "играет в напёрстки", а все его действия направлены совсем не на то, чтобы улучшить жизнь харьковчан и условия работы предпринимателей, а на то, чтобы просто снести рынок и таким образом отомстить его основателю - Александру Фельдману, о чем он и сам не стесняясь говорит", - заявили предприниматели.
 
"Мы знаем о том, что именно Кернес стоит за обострением ситуации вокруг рынка и именно по его указанию сегодня на "Барабашово" прислали "титушек" с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди", - подчеркнули в группе "STOP–дорога!".

Напомним, что 27 февраля возле ТЦ "Барабашово" произошли столкновения между группой людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков и предпринимателями, протестующими против планов строительства дороги по территории торгового центра. 

Нападавшие использовали палки, ножи, арматуру, огнестрельное оружие, а также гранаты, применили слезоточивый газ. По информации "STOP–дорога!", в больницы с ранениями и травмами разной степени тяжести обратились около 15 предпринимателей и работников торгового центра.

 

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